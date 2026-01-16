Dos jóvenes se arrepienten de haberse mudado al campo: "¿Qué hacemos aquí, si a mí no me gustaba ni la granja de Playmobil?"

Tras la iniciativa que ha anunciado el gobierno para acercar a los jóvenes al campo, Cristina Gallego y Dani Mateo se han sumado a una experiencia piloto para vivir la experiencia.

El gobierno, con el objetivo de facilitar el acceso de los jóvenes al campo, ha propuesto movilizar hasta 17.000 fincas rústicas públicas. De esta manera, buscan que se lleve a cabo un relevo generacional en la España agraria. Aunque todavía no se ha puesto en marcha esta medida, El Intermedio 'ha accedido en exclusiva' al proyecto piloto para ver cómo funciona esta propuesta, con Cristina Gallego y Dani Mateo, "dos jóvenes urbanitas, demócratas y constitucionalistas".

Dani afirma que irse a trabajar al campo es lo mejor que han hecho desde que se pasaron al té matcha. "Y que lo digas, amor", responde Cristina. "Qué placer despertarse a las cinco de la mañana con el canto del gallo y cuánto tiempo hacía que no trabajábamos con nuestras propias manos", comenta Mateo. Gallego cree que se han ganado una cenita con peli y la chimenea.

Pero, después de varios días levantándose a las cinco de la mañana, no están tan animados. Cristina le pregunta a Dani qué quiere para desayunar, pero este le pide un ibuprofeno ya que le duele la espalda. Gallego le sorprende plantando fresas, pero le informa de que es una fruta de verano y le sugiere plantar coliflor. "Igual con nata está buena", comenta.

Tras tres meses de cosechas fallidas, Dani y Cristina parecen no soportar su vida en el campo. Cristina le pide a Dani que salga a ordeñar a la vaca ya que no tienen leche. Además, deberán tomar el café frío ya que se han quedado sin bombona. "¿Crees que Starbucks hará envíos aquí?", pregunta ella. "Prueba, aunque no creo que haya cobertura porque siempre que llueve se cae la señal", responde Dani.

"¿Soy la única que empieza a echar de menos los atascos, los ruidos, mi trabajo de diez horas en una oficina?", pregunta Gallego. "No piense en eso, cariño", responde Dani, "aquí estamos de maravilla, acuérdate de las cosas buenas". "¿Qué hacemos aquí, si a mí no me gustaba ni la granja de Playmobil?", se lamenta ella.

