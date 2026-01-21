'Dora la conservadora', sobre el comentario machista del portavoz de Vox en Zaragoza: "¿Acaso Paquito llegaba a acuerdos con mujeres?"

Cristina Gallego se convierte de nuevo en 'Dora la conservadora' para analizar la polémica del portavoz de Vox en Zaragoza, que prefiere negociar con Azcón en lugar de con la alcaldesa por "complicidad entre hombres".

'Dora la conservadora' vuelve en 2026 deseando a todos que "os hayan traído muchas cosas los dos Reyes Magos y que Baltasar siga retenido en la frontera".

La primera 'aventura' de hoy nos lleva hasta Galicia, donde el principal sindicato educativo ha denunciado que la Policía utiliza campañas electorales de VOX en las charlas que les dan a los adolescentes en los institutos. De este modo, habrían usado como ejemplo de libertad de expresión el cartel en el que VOX comparaba la pensión de los jubilados con las "paguitas" que se llevan los menores no acompañados.

Algo que le parece "fatal" a Dani Mateo y, sorprendentemente, también a 'Dora', pues considera que "la Policía no debe enseñar estas cosas a los niños con carteles de VOX, sino con nuestro amigo Paquito Franco", para lo que utiliza una marioneta del dictador.

La siguiente parada es Zaragoza, donde el portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Julio Calvo, ha dicho que prefiere prefieren negociar con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en lugar de con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. "¿Chueca porque suena a gay vicious people with rainbow flags?", se pregunta 'Dora'.

El motivo real es aún más surrealista, pues señala que negociaría con Azcón por "la complicidad entre hombres y con unas cervezas delante". "Claro que sí, ¿acaso Paquito llegaba a acuerdos con mujeres?", reacciona 'Dora'. "Ahora entiendo que todos los acuerdos de Vox no tengan ni pies ni cabeza, los firman después de ponerse hasta arriba de cervezas", apunta 'Botas'.

En Madrid, 'Dora' presenta a una "auténtica heroína": Pilar Baselga, a la que los socialistas quieren sentar en el banquillo por decir que "la mujer de Pedro Sánchez en realidad no es tan mujer". Además, Baselga habla de "agenda satánica contra el catolicismo" y de que "vienen a quemar a los católicos", desde los tatuajes con los que "te estás envenenando para el resto de tu vida", al 666 en las latas de Monster. "Es como verte a ti de mayor", reacciona Dani.

