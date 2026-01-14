Dani Mateo reacciona la defensa de Ana Obregón a Julio Iglesias: "Está preocupada por la situación del pito de Julio"

Dani Mateo repasa en este vídeo la defensa que han llevado a cabo de Julio Iglesias algunos amigos y conocidos del cantante. Así, numerosas personalidades como Ramón Arcusa, Jaime Peñafiel o José Manuel Soto han mostrado su apoyo de manera pública.

'Eldiario.es' publicaba este martes que Julio Iglesias había sido denunciado por dos exempleadas domésticas, de sus casas en Bahamas y República Dominicana, por agresión sexual y trata de seres humanos. Como indica Dani Mateo, a muchas personas les ha costado aceptar que un ídolo como Iglesias pueda ser un agresor sexual, entre ellos, las personas cercanas al cantante "que han decidido no caer en lo fácil".

"Eso sería valorar las pruebas, los testimonios, la investigación periodística...", añade, "ellos tienen un argumento de más peso: son sus amigos". "Ellos lo conocen mejor que nadie porque han estado siempre ahí para él, en las duras y en las maduras", añade. "Bueno, tratándose de Julio Iglesias... en las maduras no creo", responde El Gran Wyoming.

Ramón Arcusa, miembro del Dúo Dinámico, este martes afirmaba en 'X' que "todo esto es un montaje". El artista aseguraba que Julio siempre había sido "respetuoso con las damas" y, además, agradecía a Isabel Díaz Ayuso haber puesto en su sitio "a las guardianas del wokismo".

Jaime Peñafiel también ha mostrado su apoyo al cantante. El periodista tiene claro que Iglesias no ha podido abusar de nadie debido a que Julio "no necesita abusar del servicio para tener placer con las mujeres". "Si este argumento no os convence tengo más", anuncia Dani, "porque si algo le sobra a Julio Iglesias, aparte de denuncias, son amigos".

José Manuel Soto, al igual que Arcusa, ha defendido al artista en 'X'. Soto afirma que buscan "destruir a las glorias de España en el mundo y de paso que no se hable de la corrupción de Sánchez". "En su caso puede estar muy tranquilo...", comenta, irónico, Wyoming.

"Si alguien está defendiendo con uñas y dientes el honor de Julio Iglesias, esa es Ana Obregón", señala Mateo. "Desde que saltó este escándalo ha estrenado una nueva serie: 'Ana y los siete argumentos para defender a un acusado de agresión sexual'", comenta Dani.

La bióloga ha afirmado en 'Y ahora Sonsoles' que el artista "jamás en la vida ha tratado mal al servicio". Obregón ha pedido que se muestren qué pruebas hay contra el cantante, aparte del testimonio de las víctimas, y, además, ha preguntado cuánto han cobrado por participar en el reportaje de 'eldiario.es'.

"¿Y cuánto ha cobrado ella?", pregunta Wyoming. La actriz, en otro programa, cuestionaba el testimonio de las víctimas preguntado que por qué no habían dejado de trabajar para el cantante. Y, además, preguntaba: "¿A vosotros os chupan el pito toda la noche y no os salen ampollas o algo?".

Dani expone que estas declaraciones de la actriz, "no significan que Ana Obregón no esté preocupada por la situación de las mujeres que han denunciado estas agresiones, lo que pasa que está más preocupada por la situación del pito de Julio". "Julio Iglesias tiene muchos amigos que, además, son muy fans de su obra, por eso han decidido que por más pruebas que salgan en su contra, para ellos la vida sigue igual", concluye Wyoming.

