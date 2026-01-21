Ahora

Dani Mateo, sobre el lapsus de Trump al confundir Islandia con Groenlandia: "Lo que le gusta el hielo..."

El presidente estadounidense, durante su discurso, ha confundido a Groenlandia con Islandia. "Ahora los que tienen un marrón son los islandeses", afirma el colaborador de El Intermedio.

Donald Trump ha participado hoy en el Foro de Davos donde ha vuelto a defender su interés en Groenlandia. Pero, como señala Dani Mateo, en su discurso el presidente estadounidense, aparentemente, ha mostrado interés en otro enclave: Islandia.

Mateo cuenta que "en su discurso de hoy Trump estaba rajando de la isla danesa y, de repente, parece que ha cambiado de objetivo". Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el presidente nombra varias veces a Islandia.

"¿A que estáis mucho más tranquilos?", afirma Dani, "ahora se ha encaprichado de Islandia". "Lo que le gusta el hielo", añade, "ni es Unión Europea ni es nada".

Dani afirma que su ambición imperialista ya no es problema de la UE, "ahora los que tienen un marrón son los islandeses". "Con tal de no reconocer que se ha equivocado, es capaz de bombardearles mañana mismo", concluye.

