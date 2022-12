"¿Cómo? ¿Se va Celia Villalobos, la exministra de Sanidad, la vicepresidenta del Congreso, la primera diputada gamer del hemiciclo?", dice sorprendido El Gran Wyoming.

Dani Mateo explica que "hoy la política está de luto, se nos va una grande". "Hoy ha sido un día muy duro para todos los trabajadores del Congreso, excepto para uno: su chófer", bromea Mateo. Y es que pudimos conocer a Manolo, el chófer, gracias a las imágenes en las que Celia Villalobos le gritaba: "¡Vamos coño!".

Hoy ,según Dani Mateo, "se ha hecho un Celia Villalobos", al asegurar a las cámaras de Al Rojo Vivo que Mariano Rajoy es su "presidente favorito, después de Felipe González".

En este día de despedida, Dani Mateo recuerda los momentos más mediáticos de Celia Villalobos. Como por ejemplo, cuando recomendó a las amas de casa echar hueso de cerdo y no de vaca a "los calditos", durante la crisis de las 'vacas locas'. "Al menos ahora sabemos que tiene una puerta giratoria en el jurado de Máster Chef", tranquiliza Mateo.

También ha vuelto a recordar el momento en el que le pillaron jugando al Candy Crush durante un pleno del Congreso. "Cualquier parlamentario hubiera dimitido, pero no, ese no es el estilo de Celia Villalobos. Ella sabe mejor que nadie que la mejor defensa es un buen ataque", dice Mateo. "Estoy muy enfadada porque los de Candy Crush no me llamaron para darme las gracias", respondía Villalobos en ese momento.

"Al único que le viene bien todo esto es al diputado que heredará su tablet, porque tiene el Candy Crush con todas las pantallas desbloqueadas", añade Dani Mateo.

