La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado, como el resto de su partido, que no secundará la huelga feminista del 8M. Al igual que las feministas tienen mil motivos para hacerla, ella tiene mil motivos para todo lo contrario.

Su motivo número uno es porque nunca ha ido: "No voy a ir porque nunca he ido. En mi vida he hecho huelga", explicaba. La segunda razón para no apoyar el movimiento feminista es "porque la Justicia apoya demasiado a la mujer". "Yo tengo un sobrino de 15 años y no quiero pensar que se mete en un follón con otra chica y en un juzgado él está en indefensión por ser hombre", aseguraba en una entrevista radiofónica.

Dani Mateo no puede evitar darle al sobrino un consejo infalible para que no se meta en follones: "Que no se meta en follones". El tercer motivo: La ley del aborto del 85 era mejor.

"La ley socialista que teníamos en los años 80 fue una ley que se llevó por consenso y su modificación de manera unilateral por Zapatero enfadó a mucha gente", asegura Ayuso. Dani Mateo no duda en recordarle que la ley del 85 no se aprobó por unanimidad, "de hecho el PP la recurrió en el Constitucional después de votar en contra". Además, la ley del aborto de Zapatero "contó con el respaldo de más de la mitad de los apoyos del Congreso".

"La próxima vez que sienta nostalgia de los 80, mejor haga como todos y hable de Naranjito", le recomienda Mateo a la política.

Además, Wyoming descubre el que podría ser el próximo lema feminista del PP.

Con motivo del 8M, Rozalén y Wyoming han emocionado a todos los espectadores cantando 'La Puerta Violeta', un verdadero himno contra la violencia machista.