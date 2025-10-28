Dani Mateo, a Bolaños: "Para cuando se apruebe su ley de Enjuiciamiento Criminal, tendremos en el Vaticano a León LVI"

En El Intermedio, Dani Mateo ha comentado el anuncio del ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en el Consejo de Ministros. Con su habitual humor, el colaborador ha ironizado sobre la lentitud del proceso legislativo.

En este vídeo de El Intermedio, Dani Mateo analiza el anuncio que ha hecho el Ministro de Justicia con relación a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.

"¿Os suena aburrido? Pues esto es porque lo es y un montón, pero también es algo que no ocurría desde hace mucho tiempo. Así que como es algo excepcional, Félix Bolaños lo ha explicado de esta forma", señala el colaborador para después dar paso al vídeo.

"En 1882 comenzó la construcción de La Sagrada Familia, al igual que se aprobó también en 1882 la ley de enjuiciamiento criminal vigente. Han tenido que pasar 12 papas, cuatro reyes, dos presidentes de la República, dos dictadores, 44 presidentes del Gobierno... Las grandes obras tanto arquitectónicas como en derecho necesitan su tiempo, pero llegan", explicó Bolaños para anunciar la reforma de ley ante los medios.

Según Dani Mateo, el ministro parecía "la Wikipedia con gafas"; sin embargo, le recuerda que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal necesita pasar también por el Congreso de los Diputados, no solo por el Consejo de Ministros. Y cabe recordar que Junts ha retirado su apoyo al Gobierno, por lo que dificulta aún más la cosa.

"A ver como le digo esto... señor Bolaños... para cuando se apruebe esto de verdad a lo mejor tenemos en el Vaticano a León LVI", bromea Dani Mateo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.