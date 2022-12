El humor de Patricia Sornosa se caracteriza por ser combativo, irreverente y abiertamente feminista. En ocasiones, a través de las redes sociales ha recibido comentarios insultándola: "Me resulta muy curioso que para insultarme me dicen cosas como 'no te follaba ni con la polla de otro, no te tocaba ni con un palo'", cuenta la cómica. Su reacción a estos comentarios se la cuenta a Sabatés.

La imagen de Patricia Sornosa también esconde una reivindicación feminista.