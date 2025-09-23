Cristina, paciente con un bulto en el cuello: "Me han dado cita para una ecografía en enero de 2027"

Cristina denuncia las listas de espera de la sanidad pública tras encontrarse un bulto en el cuello: "Es una sensación de no saber si es algo o no es nada, y no me puedo permitir pagar una privada".

Andrea Ropero analiza en El Intermedio las interminables listas de espera de la Sanidad pública, "un gran problema en el que detrás de los datos hay personas que sufren ansiedad e incertidumbre por no saber cuándo van a ser atendidas". Tras el verano, Cristina sufrió un dolor de garganta y de cuello que la llevó a visitar al médico: "Fui a la doctora, me miró y vio un bulto, dijo que había que hacer una ecografía y la cita me la dieron para el 15 de enero de 2027".

"La doctora me dijo que le acababa de dar a una chica otra cita para un bulto en el pecho para la misma fecha que yo", explica Cristina a Andrea Ropero, que no da crédito. "Entiendo que asusta, tener un bulto y que no te vea un especialista hasta dentro de muchos meses", destaca la reportera a Cristina, que afirma tajante: "Es una sensación de no saber si es algo o no es nada, es mi salud".

"Al final es un negocio para las privadas, que no sé lo que me costaría", afirma Cristina, que explica que tiene un sueldo "muy normalito": "No me puedo permitir el lujo de pagar una privada".

Rocío, diagnosticada con artritis reumatoide y Crohn

Rocío Vicente, diagnosticada con artritis reumatoide y enfermedad de Crohn, relata cómo debe esperar hasta 2027 para una prueba crucial para su salud: "A raíz de la enfermedad tengo tres operaciones realizadas, me han quitado medio metro de intestino y tengo mucho dolor en la zona de la cicatriz. Me da un dolor muy agudo que me dobla".

Durante su visita, el médico de cabecera consideró necesario realizarle "una ecografía preferente en el abdomen, en las zonas blandas". Rocío es una de las 'afortunadas', pues ha conseguido cita para el próximo 3 de diciembre de 2027, dentro de "dos años y medio".

Una fecha que afronta con "mucha incertidumbre": "Me da miedo que me pueda pasar algo de gravedad y que pueda tener consecuencias graves para mi salud".