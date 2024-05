Una señora de Caravaca de la Cruz, en Murcia, ha logrado hacerse viral gracias a su hilarante manera de hablar inglés. Como cuenta Cristina Gallego, se prestó a traducir, para dos turistas, las preguntas de un reportero de una televisión local. Pero su 'dominio' del idioma ha dado lugar a un divertido vídeo.

"Allí estaba ella para inaugurar el primer curso del renombrado SCC Certificate, 'el curso de inglés de la señora de Caravaca de la Cruz'", expone Cristina. "Qué dialecto hablará esta señora, se estarán preguntando los guiris", afirma la cómica tras ver el inicio de la traducción.

La señora dice a cámara "aquí están mis amigos ingleses". "Soy de Suecia", le corrige el hombre. Algo que parece no importarle ya que lo único que les responde ella es "yes, yes". El presentador le pide entonces que les pregunte si han venido por la fiesta, pero ella les dice "you are welcome" (de nada), y, de nuevo, repite "yes, yes".

Para Gallego la traducción tiene todo el sentido: "Welcome... comer bien, que es lo que haces cuando vas a las fiestas de Murcia y te pides unos paparajotes". La señora pasa, después, del inglés al catalán, ya que traduce la pregunta sobre si van a estar en las fiestas más días como: "'Ewhen you saily toleles festes". No te pierdas el resto de las 'traducciones' en el vídeo principal.