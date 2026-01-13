Cristina Gallego ironiza sobre los ataques de la derecha y la ultraderecha a Zapatero: "Es el nuevo líder del imperio bolchevique"

Cristina Gallego analiza con ironía los ataques desde el PP a Zapatero por su intermediación en Venezuela y recuerda que incluso los presos políticos liberados han agradecido al expresidente su labor.

Cristina Gallego 'alerta' sobre el "mayor delincuente de Venezuela, de España y del mundo": "Puede que Maduro ya esté en la cárcel, pero el chavismo y el narcoterrorismo sigue campando a sus anchas mientras esté libre José Luis Rodríguez Zapatero", ironiza en el vídeo sobre estas líneas.

Por ello, 'pide' a Trump que se centre en "meter en la cárcel a Zapatero" y que no nos dejemos engañar por los que dicen que el expresidente "es un héroe que lleva años negociando para liberar a presos políticos que, por fin, están siendo ahora liberados", a pesar de que así se lo han agradecido tanto los propios presos y sus familiares, como Rajoy, que valoró positivamente su intermediación.

Mientras las Nuevas Generaciones del PP hicieron un fotomontaje en el que aparece Zapatero igual que Maduro cuando fue detenido por Estados Unidos, el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha abierto diligencias contra el expresidente tras una denuncia de 'Hazte Oír' por tráfico de drogas.

"Y vosotros pensando que Zapatero solo las consumía cuando veía brotes verdes por todos lados", comenta Cristina, que también se hace eco del tuit de Javier Negre asegurando que hará "todo lo posible" para meter en la cárcel a Zapatero. "No sabemos si lo conseguirá, pero con las condenas que acumula Negre por soltar bulos, al juzgado puede llevarle con los ojos cerrados", señala Cristina.

Feijóo, por su parte, asegura que la historia juzgará a Zapatero, mientras Tellado le pide explicaciones y Ayuso le acusa de lucrarse "blanqueando al régimen" de Maduro, además de Rusia, China o Irán: "Es el nuevo líder del imperio bolchevique, JoseLenin Rodríguez Zapatero", ironiza Cristina.

