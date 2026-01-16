Cristina Gallego analiza la defensa de Ramón Arcusa a Julio Iglesias: "Para él, si te violan durante semanas te conviertes en pareja"

El cantante es un gran amigo del artista, que ha sido denunciado por agresión sexual y trata de personas. Arcusa ha sido entrevistado en 'Y ahora Sonsoles' donde ha recurrido a un llamativo argumento para defender la inocencia de Iglesias.

Muchas celebridades no han dudado en defender a Julio Iglesias tras haber sido acusado de agresión sexual y trata de seres humanos debido a la amistad que les une con el artista. Un ejemplo de ello ha sido Ramón Arcusa, que, como indica Cristina Gallego, "lleva desde que saltó la noticia apareciendo en televisión defendiendo a su amigo".

El miembro del Dúo Dinámico ha afirmado en 'Y ahora Sonsoles' que, "si alguien ha sido acosada, de cualquier manera, sexualmente o, incluso, violación, lo que hace la primera noche, por la mañana, es ir al hospital a que la miren y, después, ir a la policía".

El cantante expone que, si los hechos se repiten, noche tras noche, "eso ya no es una violación, ni un acoso, eso es una relación consentida". "Ya lo veis, para Ramón Arcusa si te violan durante varias semanas te conviertes, automáticamente, en pareja estable", indica Gallego.

"Es un argumento muy sólido", añade, "le ha faltado decir: 'Pero si estaban en Punta Cana, eran como dos recién casados de luna de miel'". "Los amigos de Julio Iglesias están diciendo que una agresión sexual es como un yogur", concluye el Gran Wyoming, "cuando pasan tres años caduca y ya no se puede destapar".

