Carles Sagués denuncia la inacción de García Albiol tras el desalojo de Badalona: "La voluntad es no destinar nada a combatir la pobreza"

Carles Sagués, portavoz de Badalona Acoge, explica en este vídeo cuál es la situación de los migrantes desalojados de un instituto abandonado de Badalona, entre ellas personas que trabajan, "pero su sueldo les hace inaccesible la vivienda".

Se cumple un mes del desalojo masivo en un instituto abandonado de Badalona. Un suceso que ha divido a la ciudad entre quienes se alinean con su alcalde, Xavier García Albiol, que quieren que esos migrantes sin recursos desaparezcan, y los que han decidido echar una mano.

Una de ellas es Carles Sagués, portavoz de Badalona Acoge, que en el vídeo sobre estas líneas recuerda que la decisión judicial autorizaba el desalojo, siempre y cuando hubiera una alternativa habitacional, que ha resultado ser "un puente de una autopista".

Entre las personas desalojadas que sí han sido realojadas por la Generalitat, Carles explica que se trata de gente que "está absolutamente regularizada y trabaja, pero tiene un sueldo que les hace inaccesible la vivienda", a lo que se suma el racismo inmobiliario "que también existe".

Carles asegura que "no hay voluntad" de resolver este problema por parte de Xavier García Albiol y apunta que "el albergue está cerrado desde hace año y medio, no existe ningún comedor social ni una concejalía de vivienda". "La voluntad es no destinar nada a combatir la pobreza", afirma.

