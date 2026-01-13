Un calvo desvela lo más loco que estuvo a punto de hacer para recuperar el pelo: "Había un tío que había echado un brebaje al burro..."

España es el país con más calvos del mundo e Isma Juárez ha salido a la calle para hablar con algunos de ellos. En este vídeo, defienden con orgullo su calva y animan a otros a pasarse "al peine de la cuchilla todos los días".

"Cada vez somos más", celebra un hombre, que le explica que hasta los 15 años llevaba el peinado flaite como el de Will Smith en 'El Príncipe de Bel Air', hasta que un día decidió raparse hasta hoy.

En su opinión, los esfuerzos para tapar la calva "consumen energía y tiempo que no se recupera", por lo que recomienda a todos los calvos "unirse al peine de la cuchilla todos los días": "Lo que tú tardas en peinarte, tardo yo en afeitarme", señala en el vídeo sobre estas líneas.

Ginés, por su parte, asegura que ser calvo "no es ningún trauma", mientras que el reportero le asegura que "yo voy a ir p'alante", ya que en su familia son todos calvos. Sin embargo, asegura que está "explorando" el mundo de las vitaminas, ante lo que Ginés le quita esperanzas: "Yo lo he probado y no funciona".

En el caso de Marcelino, reconoce que "odia" a los calvos que se quieren poner pelo, mientras que Jon Karla tiene claro que "si con 35 años hubiera habido lo de ahora me habría ido", pues confiesa que "me he gastado más pasta que un tonto en brebajes y hostias y nada".

De hecho, Jon Karla asegura que a los 35 "me jodía mucho ser calvo", hasta el punto de que estuvo a punto de hacer algo muy loco: "Casi vamos a Navarra porque en el periódico salió un tío que le había echado un brebaje al burro y le había salido una mata de pelo de la hostia". "Menos mal que no fuimos, si no estaría por ahí rebuznando", comenta.

Gracias a la 'magia' de la televisión, Isma cumple el sueño de Marcelino y Jon Karla, a los que muestra con la ralla a un lado y con el pelo largo rizado a lo "heavy" como a ellos les gustaría.

Otro hombre asegura que siendo calvo "se liga igual o más" y afirma que cuando se levanta se dice: "Hostia Paco, qué bueno estás".

