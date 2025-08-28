'Aznarito' desvela el origen de su 'váyase señor González': "Fue cosa de Miguel Ángel Rodríguez"

Los expresidenten disfrutan de una tarde de playa. A pesar de ello, se enorgullecen de no coger vacaciones. En su opinión, que ellos cogieran vacaciones sería como "dejar a España sin el faro que la guía".

El Intermedio descubría a 'Aznarito y Felipón' disfrutando de un momento de relax en la playa. "Ay, Felipón, que a gusto se está cara al sol y con la camisa nueva", le decía 'Aznarito' a su compañero. "Vigila esa boca", replicaba 'Felipón', "que estás en Benidorm y no en una manifestación en Ferraz".

"Una cosa te digo", añadía el 'socialista', "ahora mismo soy el más rojo de España, mira como tengo los brazos, que parecen dos chistorras de Navarra". El 'popular' le echaba en cara que mientras él había estado dos horas tomando el sol, él había corrido siete kilómetros, había hecho dos castillos de arena con Ana de los cuales habían conseguido vender uno a un fondo buitre.

El 'socialista' se defendía contándole que tumbado en la hamaca, "aquí dentro estoy venga darle", contaba, señalándose la cabeza. "En este caro he preparado ya la entrevista con el Alsina de la semana que viene, una ponencia en la universidad y el pregón de Chinchón", explicaba.

'Felipón' se quejaba de que el camarero del chiringuito todavía no le había traído su consumición. "Debe ser un liberado sindical", añadía. "Niño, ¿qué pasa con la sangría?", gritaba el 'socialista'. "Has visto, Aznarito, tú y yo partiéndonos el lomo y el chaval ese mirando las olas", se lamentaba.

"Están muy subiditos", replicaba 'Aznarito', "con esto de la reducción de jornada". "Con los vagos está pasando como con las medusas, cada vez hay más", añadía. 'Felipón' comentaba que, por lo menos, quedaban algunos patriotas como ellos dispuestos a no coger vacaciones.

"Eso sería horrible", respondía 'Aznarito', "sería como dejar a España sin el faro que la guía, este país necesita nuestra opinión casi tanto como las centrales nucleares". "Qué sería del país si no le hubiéramos enseñado que el bipartidismo es una cosa justa", añadía 'Felipón, "ay, la alegría que nos ha dado".

El 'socialista' recordaba que esa idea había surgido en esa misma playa y aprovechaba para preguntar al 'popular' sobre cómo se le había ocurrido su ya célebre "vayasé, señor González". "No te lo tomes a mal", respondía 'Aznarito', "fue cosa de Miguel Ángel Rodríguez".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.