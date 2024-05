Cristina Gallego se hace eco de uno de los últimos vídeos virales de las redes sociales, protagonizado por una señora de Caravaca de la Cruz, en Murcia. La mujer se animó a ayudar al reportero de una televisión local e hizo de traductora para conocer cómo estaban viviendo unos turistas su experiencia en las fiestas de la localidad. Pero, en realidad, la señora hizo una traducción muy particular.

Gallego no ha podido evitar las risas cuando, la mujer, decide mezclar el catalán con, supuestamente, el inglés, para preguntar a los turistas si iban a estar todas las fiestas. "'Ewhen you saily toleles festes'", les dice. "Voy a matizar: Vais, 'Ewhen', a estar, 'you saily', todas las fiestas, 'toleles festes'".

La señora, además, incorporó un extra a su traducción: su hermana. La mujer presentó a su hermana diciendo, "es enfermera del Morales", explica. "Eso no, 'corti', 'corti'", responde la hermana, mirando a la cámara. "Lo de 'corti', 'corti', de la hermana pues no sé... el italiano no lo controlo tanto", concluye Cristina.