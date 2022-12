De Rafa Nadal se dicen dos cosas que es un mito del deporte y que es un ‘tío normal’. Toni Nadal asegura que “Rafael es un tío normal. No creo que casi nadie o nadie tenga razones suficientes para sentirse especial en esta vida. Rafael lo que hace realmente bien en esta vida es darle a una pelota. Él no se ve como una superestrella”.

El tenista tiene defectos. “Es muy desordenado y futbolístico”, confiesa entre risas. Tics en la pista “tiene bastantes: empezó con los calzoncillos, no pisar las líneas…” Toni cuenta que una vez vio ‘Mejor imposible‘ y le dijo “Qué tío más maniático y yo le dije “oye como tú”. Él dijo “Yo para nada, si quiero dejo de hacerlo”.

El tenista a los 20 años era una estrella mundial pero en ningún momento se le subió a la cabeza. “Él nunca ha sido una estrella mundial. Federer ha conseguido más que él y en España hay gente que ha conseguido también cosas muy importantes”, comenta su tío.

A Rafa Nadal se le ofreció un avión privado para que fuera de EEUU a poder participar en la Copa Davis y a él no le pareció bien: “se me puede considerar aguafiestas. No me pareció bien que con la eliminatoria y la situación de España un deportista como Rafa necesite que le paguen el viaje con lo que valen las cosas. Rafael dijo que no era necesario”.

El tío del tenista cree que cuando deje el tenis va a seguir relacionado con el mundo deportivo. “Supongo que una aspiración suya sería ser directivo del Real Madrid. Sería la culminación de su carrera deportiva”, confiesa sobre las aspiraciones de su sobrino.