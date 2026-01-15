Así habla una chica de barrio obrero sobre los pocos servicios de su gimnasio: "Es de pobres. Estamos un poco hacinadas"

En su sección 'Barrio rico, barrio obrero', Thais Villas pregunta a los vecinos de una y otra zona sobre sus gimnasios. ¿Cuánto pagan de cuota? ¿Tienen muchos servicios? Sus respuestas, y diferencias, en este vídeo.

Los gimnasios están de moda y, por ello, Thais Villas ha dedicado una nueva entrega de su sección 'Barrio rico, barrio obrero' a conocer las diferencias entre uno y otro vecindario a la hora de hacer deporte.

En el barrio rico, una mujer afirma en el vídeo sobre estas líneas que paga una cuota mensual de 170 euros, y que además está apuntada en dos gimnasios. El segundo está en Pozuelo de Alarcón, donde paga 190 euros. Mientras tanto, un chico de barrio obrero cuenta que su cuota mensual es de 35 euros y la comparte a medias con un amigo.

Una mujer de barrio rico explica que tiene un entrenador personal, al que paga 55 euros la hora una vez por semana. Además, tiene otro de pilates, por lo que asegura que invierte al mes cerca de 500 euros. Una chica de barrio obrero, por su parte, sostiene que no tiene entrenador personal, porque es caro: "Son 20 euros más a la semana, además de la cuota", comenta.

El gimnasio de un barrio rico, explica una mujer, cuenta con restaurante, estética, cuatro piscinas y un spa: "Es una pasada", confiesa. Sin embargo, el del barrio obrero no tiene este tipo de servicios porque, según cuenta una chica a Thais Villas, "es de pobres". "Hay máquinas, estamos un poco hacinadas y no tenemos mucho", añade.

