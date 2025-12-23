Así celebraron El Intermedio y los madrileños el cumpleaños de Netanyahu: "Feliz, feliz en tu día, Netanyahu eres un genocida

El Intermedio celebró el 76 cumpleaños de Benjamín Netanyahu con una acción en las calles de Madrid. El programa recogió mensajes de ciudadanos dirigidos al primer ministro israelí en un camión muy especial, cargado de ironía y crítica política.

Con motivo de los 76 cumpleaños de Benjamín Netanyahu, el equipo de El Intermedio quiso hacerle un regalo muy especial. "El pequeño Bibi estaba predestinado a pasar a la historia", comentó Wyoming, "a la historia de los grandes genocidas". El presentador explicó que, para celebrar este 'gran día', el programa había salido a la calle para que los españoles le deseasen lo mejor al primer ministro israelí.

Tal y como se puede ver en el vídeo, el programa recorrió varios puntos de Madrid con un camión en el que se podía leer 'Muchas felicidades Netanyahu', junto a una imagen del mandatario formada por peinetas. Ese gesto se convirtió en el particular regalo que los ciudadanos quisieron dedicarle.

"Esto es para Netanyahu, para su cumpleaños", comenta un hombre, que añade: "ojalá saque un ratito para festejarlo porque organizar un genocidio debe ser agotador". Otro joven señala: "En el día de tu cumpleaños, no te he comprado nada porque no sé qué se le regala a un genocida", antes de mostrar su dedo corazón.

"A falta de velas, sopla esto Netanyahu", dice otro ciudadano mientras dedica una peineta al primer ministro de Israel. "A ver si hoy que es tu cumpleaños, aprovechas y te coges el día libre", comenta una mujer, "así, por lo menos, hoy no muere nadie".

"Qué desastre", se 'lamenta' Wyoming al ver las imágenes. "No sé cómo decir las cosas". "¿Es que nadie me hace caso?", pregunta, antes de añadir: "¿de dónde ha salido la mierda del camioncito ese?". El presentador recuerda que pidió que no se hicieran peinetas a Netanyahu. "No respetáis nada, parecéis el Ejército de Israel", concluye.

Además, El Intermedio también quiso hacerle otro regalo para honrar más la presencia de Netanyahu: una peineta gigante le hicieron su propia versión de 'El Cumpleaños Feliz'. "Es un homenaje a toda su carrera y a su figura política", explica el presentador antes de dar paso a todos los colaboradores del programa.

"Feliz, feliz en tu día, Netanyahu eres un genocida. Deja en Gaza en paz por un día, haces bueno a Donald Trump. Netanyahu se lo merece todo. Es un tirano excelente al que odia bastante la gente. Y le persigue la Corte Penal Internacional, Penal Internacional", cantan todos.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

