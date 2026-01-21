Ahora

'Las edades de Thais'

Antonio y Gabriel enseñan a Thais Villas el baile del gallo: "Esto es historia de España"

La reportera quiere saber cómo son las fiestas que se celebran durante los viajes del Imserso. Antonio y Gabriel explican que lo más habitual es bailar y no dudan en enseñarle los pasos de una de las canciones más populares.

Thais Villas ha visitado un centro de mayores para charlar sobre viajes. España, por ejemplo, cuenta con el Imserso que permite a los mayores viajar a un precio más asequible.

En estos viajes, además de visitar monumentos o museos, también hacen fiestas en los lugares en los que se alojan. Gabriel explica a Thais que, por ejemplo, "bailan, hacemos el corro o la conga".

"Corro, conga", señala Thais, "¿qué más? ¿Bailes en línea?". "Hacemos lo del gallo, eso de ponerte la cresta", indica Antonio. "¿Esto qué es?", pregunta la reportera extrañada, "¿una canción? ¿un baile?".

Antonio y Gabriel comienzan a cantar la canción para enseñarle a Thais los gestos que se hacen en cada parte. El tema es la popular canción 'El polvorete'. "¿Esto no saldrá?", pregunta Antonio, entre risas. "Esto es historia de España", responde Thais.

