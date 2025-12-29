Ángela Claverol, presidenta de Amama, a la Junta de Andalucía: "Esto no es política, esto son vidas humanas"

Andrea Ropero habla en El Intermedio con Ángela Clavero, presidenta de la Asociación Amama, durante una concentración en Sevilla. Las afectadas denuncian los errores en los cribados de cáncer de mama y reclaman respuestas y soluciones a la Junta de Andalucía.

En este vídeo de El Intermedio, Andrea Ropero charla con Ángela Clavero, presidenta de la Asociación Amama, en Sevilla. Ambas se encuentra en la concentración convocada por la asociación para protestar contra los errores de la Junta de Andalucía con los cribados del cáncer de mama.

"Hasta que no atiendan a todas las mujeres, hasta que no digan la verdad de lo que pasó y hasta que no salgan todas las afectadas no vamos a parar", reivindica Clavero.

Ropero le comenta a la presidenta de Amama que la Junta de Andalucía ha visto mal que no hubieran tenido antes de la concentración una reunión con ellos. Claverol anuncia que se iban a reunir con ellos, "pero no para hacernos la foto". "Era necesario que viera esto para juntarnos", añadía, "era necesario que se diera cuenta de que esto no es política, esto son vidas humanas".

Asimismo denuncia que todavía ninguna de las mujeres afectadas han visto resultados en sus casos con las medidas aplicadas tras el escándalo. "Las mujeres estamos igual", se lamenta, "¿dónde están las pruebas? No las han llamado, no les han hecho la ecografía".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí