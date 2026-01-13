Amparo Azcutia, su ONG ofrece pisos de alquiler asequible a mayores: "Nos dicen que hacemos una labor que tiene que hacer la Administración"

Andrea Ropero entrevista a Amparo Azcutia, cofundadora de la ONG 'Hogares comunes', que ofrece pisos compartidos con alquiler asequible a personas mayores de 60 con pocos ingresos.

Mientras el Gobierno anuncia medidas para abordar la crisis de la vivienda, ONGs como 'Hogares compartidos' lideran iniciativas que buscan dar respuesta a la soledad no deseada y a las dificultades que encuentran las personas jubiladas con pocos ingresos para acceder a un alquiler asequible.

Para conocer más, Andrea Ropero entrevista a Amparo Azcutia, cofundadora de esta ONG que ofrece pisos compartidos a personas mayores de 60 años con bajos ingresos.

En el vídeo sobre estas líneas, Amparo explica a Andrea Ropero que se han encontrado con personas "que han tenido una vida holgada", pero que en su última etapa han tenido que cuidar de sus padres, por lo que han tenido que dejar sus trabajos "y ahora son castigados con pensiones más bajas", así como personas que han pagado su alquiler "religiosamente" y han terminado desahuciados.

'Hogares comunes' ha conseguido encontrar a propietarios que alquilan sus pisos a un precio muy por debajo del mercado, algo que según Amparo se debe a que "prefieren alquilarlo pensando que su piso va a estar bien cuidado" o porque es una herencia de sus padres "y con eso sienten que le están haciendo una especie de homenaje".

"Muchas veces nos dicen que hacemos una labor que tiene que hacer la Administración, pero mientras no lo haga, aquí estamos", afirma Amparo, que pide y organización y empatía a los políticos.

