El colaborador de 'El Intermedio' ha estado en Kulusuk, Groenlandia, el punto de partida de una expedición que les llevará al Círculo Polar Ártico y cuyo principal objetivo es conocer los efectos del cambio climático en esa zona del mundo junto a Greenpeace y Alejandro Sanz.

El cantante cuenta que Greenpeace le llamó para hacer una campaña de televisión y para ser el embajador. Cuenta que “hay que mojarse”. Y que “mucha gente del consejo de administración de las petrolíferas probablemente estén pensando en buscar petróleo porque no lo conocen y no han visto el retroceso de los glaciares y la maravilla que es esto que nos lo vamos a cargar si no lo cuidamos”.

Pilar Marco de Greenpeace explica que “el Ártico es la sombrilla del planeta, toda la masa de hielo refleja los rayos de sol extra que llega a la superficie terrestre y no nos calentamos tanto”.

Si no se frena el ritmo del cambio climático se modifica el hábitat de los indígenas y de los 19 grupos de los osos polares en los que solo hay uno que tiene una temporada de cría normal que tienen que nadar más lejos.

El glaciar en los últimos 20 años ha retrocedido tanTo que según cuenta Georg, vecino del pueblo “No se sabía que había una isla porque el hielo lo cubría todo”

La consecuencia más grande es la subida del nivel del mar. Si se derrite esa capa de hielo el mar podría subir hasta siete metros.

Si el Ártico sigue este proceso de descongelación, “los europeos tendréis que aprender a nadar o si no, iros a otro país”, comenta Ben, un vecino de Kulusuk.