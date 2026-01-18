Calvos en España
El alegato de un calvo para animar a los hombres a raparse: "Cuando me levanto digo 'hostia Paco, qué bueno estas'"
El reportero ha charlado con Paco, un hombre calvo, que le ha explicado que para él no es ningún problema no tener pelo. Además, se pone a él como ejemplo de que se puede ser feliz siendo calvo.
España es el país con más calvos del mundo. Por ese motivo, Isma Juárez ha salido a la calle para charlar con hombres calvos y saber con qué edad empezaron a perder el pelo o si recurrieron a pastillas o productos para intentar que les volviera a crecer el pelo.
Paco, al conocer el dato, comienza a reirse. "Eso de no raparte y que por el lateral te salga que pareces Charlie Rivel, el payaso, eso no va conmigo", afirma. El hombre confiesa que él, a pesar de ser calvo, liga "igual o más". "No necesito tener pelo para hacer...", añade.
"Se suele decir que los calvos son más viriles, más fogosos", comenta Isma. "Sí, lo he escuchado, pero yo cuando tenía pelo era igual", responde Paco, "lo que pasa que yo tengo una edad que aunque la cabeza funcione mucho, hay cosas que ya no funcionan tanto".
"Tú eres una persona muy fogosa, como José Luis Ábalos", le dice Juárez. "No, dime alguien del PP, del PSOE no me digas ninguno que no los puedo ni ver", responde Paco. "Miguel Tellado, por ejemplo", sugiere el reportero. "Tellado, para mí es un calvo, pero no le veo un señor con un poco de sex appeal, de glamur", responde él.
El reportero explica que mucha gente no se atreve a dar el paso de raparse. Paco dice que "si en un momento dado quieren raparse, que vean que aquí está el ejemplo". "Soy feliz y cuando por la mañana me levanto digo 'hostia Paco, qué bueno estas'", concluye, "y tiro para adelante, ser calvo no es un problema".
