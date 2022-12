THE VERY BEST OF… I JOAQUIN REYES COMO ESPERANZA AGUIRRE

Aguirrator: “Si yo no tengo agua caliente vosotros no tenéis sanidad pública”

‘The very best of El Intermedio’ recuerda cuando Esperanza Aguirre pronunció el pregón taurino de Sevilla. Para ello, Joaquín Reyes encarnaba a la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid y protagonista de la noticia. Aguirrator hablaba del carácter que tiene en el que hay días que no se aguanta ni ella. Y es que si se va a duchar y sólo hay agua fría, se vuelve loca: “Me pongo a privatizar hospitales y me quedo sola”, comenta.