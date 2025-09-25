Ada Colau, tras los ataques a la Flotilla Global Sumud: "Tenemos miedo, no somos héroes"

La exalcaldesa de Barcelona está en uno de los barcos que forma la Flotilla. Como ha contado a El Intermedio, esperan poder estar en cuatro días en Gaza y cumplir su objetivo de abrir un corredor humanitario.

El Intermedio conecta con Ada Colau, que se encuentra en uno de los barcos que forma la Flotilla Global Sumud. La exalcaldesa de Barcelona expone que los integrantes de la Flotilla están "impacientes" ya que están cerca de Gaza.

Pero, a la vez, como cuenta, están preocupados. "No somos héroes, no somos personas extraordinarias", reflexiona, "somos gente de carne y hueso, llevamos más de tres semanas en estos barcos, nos han atacado tres veces con drones y, encima, el exterminio sigue sin pausa en Gaza". "Tenemos miedo, no somos héroes", añade.

Colau valora positivamente el envío de buques por parte de España e Italia, pero, en su opinión, el apoyo internacional "no es suficiente". "Más de dos años de genocidio y que esté continuando después de todas las resoluciones y las condenas que se han hecho... no es suficiente", indica.

"Estamos yendo tarde, en general, como humanidad y, especialmente los gobiernos", expone la exalcaldesa de la ciudad condal. Colau indica que la presión social "está funcionando" y que las manifestaciones han forzado a que algunos gobiernos "no puedan ponerse de perfil".