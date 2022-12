El dramático testimonio de una de las refugiadas que espera la cita para pedir asilo: "Esto es inhumano, pero lo prefiero a una bala en mi cabeza"

se traslada al barrio madrileño de Aluche para hablar con los migrantes que esperan a las puertas de la comisaría para conseguir una solicitud de asilo. Una joven, que prefiere no dar su nombre para "evitar represalias", explica que "en Nicaragua tenía trabajo, familia y amigos, pero la Policía le acusó de financiar el terrorismo por donar comida y medicamentos".

La espera de Diana para conseguir la solicitud de asilo en 2020: "La explicación que nos dan es que no les queda papel para los formularios"

Diana ha hecho cola frente a una comisaría durante toda la noche para conseguir una solicitud de asilo. Sin embargo, la solución que le han dado es "irrisoria": "Me han dado una cita para noviembre de 2020. Según dicen, entro en una base de datos, pero no me explican mis derechos y mi situación es irregular".

El mensaje de Wyoming sobre los refugiados: "Debemos devolverles el favor, ellos acogieron a los españoles que huyeron de la Guerra Civil"

El Gran Wyoming lanza un tajante mensaje desde El Intermedio sobre los refugiados: "El derecho de asilo es algo que recoge no sólo la Ley Constitucional, también nuestra Constitución" y "debemos devolverles el favor, ellos acogieron a millones de españoles que huyeron de la Guerra Civil y la Posguerra".

La dura crítica de la abogada Patricia Fernández al Gobierno sobre los migrantes: "Una sociedad no puede permitir que haya niños en la calle"

La abogada Patricia Fernández habla con Gonzo en El Intermedio sobre la dramática situación que viven muchas familias de América Latina cuando llegan a España en busca de un futuro mejor. "Desde hace un mes las condiciones para solicitar asilo se han endurecido con el objetivo de disuadirles", critica la joven.