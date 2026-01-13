Ahora

Entrevista falsa

Abascal 'confiesa' a Wyoming lo que haría si le echan de Vox: "Vivir del esfuerzo de los demás o del erario público"

En esta entrevista falsa de El Intermedio, Wyoming entrevista a Santiago Abascal y consigue auténticas 'revelaciones' sobre la formación de Gobierno en Extremadura o el futuro de Vox.

En una entrevista, Santiago Abascal no ha escondido sus ambiciones de cara a las próximas elecciones generales y ha asegurado que no aspira a ser vicepresidente de Feijóo, sino directamente presidente del Gobierno.

El líder de Vox también ha concedido su propia 'entrevista' a Wyoming, donde 'reconoce' que el Gobierno de Extremadura le ha ofrecido "aguacates y frutos rojos" y que una de sus primeras medidas cuando entren en el Ejecutivo será "imponer el menú halal a los niños".

"Yo pensaba que era usted islamófobo", reacciona Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, a lo que Abascal le 'responde' que "un poquito".

Más allá de Extremadura, Abascal 'confiesa' que desconoce el futuro de Vox: "No me cuentan nada", 'afirma' el líder de extrema derecha, que 'asegura' que dedica su día a hacer "más de 40 sudokus".

Tras la salida de Vox de Espinosa de los Monteros y Ortega Smith, Abascal 'dice' que "este año tenemos que echar a más de 600.000 y cada año durante bastante tiempo". "A ver si le van a echar a usted también", le avisa el presentador, ante lo que el líder de Vox tiene claro lo que haría: "Vivir del esfuerzo de los demás, del erario público o de los impuestos de los trabajadores".

Wyoming despide esta 'entrevista' deseando que vuelva el sentido común a Vox, pero Abascal le 'contesta' rotundo que "ni está, ni se le espera".

