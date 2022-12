THE VERY BEST OF… I JOAQUÍN REYES COMO LA PERIODISTA

“Soy Ana Pastor, periodista, presentadora y tal vez el mejor pelazo de la televisión”

‘The very best of El Intermedio’ recuerda el momento en el que, por primera vez en la historia, se cruzaron dos Anas Pastores. Una de ellas no era real, sino un hombre disfrazado. Sin embargo, el programa contaba en plató con la auténtica, la inimitable, la genuina Ana Pastor, encarnada por Joaquín Reyes. Ella se presentaba como “periodista, presentadora y tal vez el mejor pelazo de la televisión”. Para asegurarse al 100% hacía un fact check que definitivamente le daba la razón.