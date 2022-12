THE FUCKING MONKEY OF THE UNIVERSE

“La historia de un hombre que hizo tambalearse a un gobierno”

Thais Villas presenta un resumen del ‘caso Bárcenas’ con imágenes de monos porque a todo el mundo le gustan y “porque el PP ya tiene demasiados frentes abiertos como para demandarnos”, explica la colaboradora. De los creadores de ‘The Fucking Master of the Universe’ llega a ‘El Intermedio’ ‘The Fucking Monkey of the Universe’.