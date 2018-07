¿Quieres asistir como público a El Club de la Comedia? Participa y entra en el sorteo de una entrada doble

× Advertencia Legal

Las presentes Condiciones Generales regulan el uso del Portal de Internet que Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (en adelante, Atresmedia) pone a disposición de los usuarios de Internet (en adelante, el Portal). La utilización del Portal implica la aceptación de las presentes Condiciones Generales, que el usuario debe leer cada vez que se proponga utilizar el Portal, porque tanto el Portal en sí como estas condiciones están sujetos a modificaciones.

1.1 Información legal.

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. es una sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en Avda. Isla Graciosa 13, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid, con CIF número A-78 839271 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1924, Sección 8, Folio 108, Hoja M-34473

1.2 Propiedad intelectual e industrial.

Todos los contenidos del Portal (textos, fotografías, imágenes, software, códigos fuente, etc.), son propiedad intelectual de Atresmedia o de terceros y no podrán ser reproducidos, copiados, pegados, linkados, transmitidos, distribuidos o manipulados de cualquier forma y con cualquier finalidad, sin la autorización previa y por escrito de Atresmedia, manteniendo en todo momento el "copyright" intacto y cualquier otro indicador de la propiedad intelectual de los materiales o contenidos. Todo uso o modificación del Material o de los Contenidos para cualquier otro fin distinto del autorizado en las Condiciones Generales será considerado una violación de las leyes internacionales del "copyright", que protegen los derechos de autor.

En particular, Atresmedia se opone de manera expresa a que la reproducción de sus páginas pueda ser considerada una cita en los términos previstos en el artículo 32, 1º párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual.

1.3 Datos Personales.

La utilización de ciertos servicios o solicitudes dirigidas a Atresmedia están condicionadas a la previa cumplimentación del correspondiente registro de Usuario en el servicio denominado Comunidad Atresmedia. Puede consultar la política de privacidad y la política de protección de datos de Comunidad Atresmedia en:http://comunidad.antena3.com/login/

Para la participación en promociones o concursos a través de nuestra web no asociados a Comunidad Atresmedia, se informará en las correspondientes bases o condiciones aplicables a la acción particular sobre la política de protección de datos y privacidad aplicable en cada caso.

En los formularios de recogida de datos, los campos señalados con asterisco son obligatorios, por lo que en caso de que el usuario no facilite los datos correspondientes, Atresmedia podrá, según su criterio, denegar el correspondiente servicio.

Aquellos usuarios que hayan proporcionado datos de carácter personal a Atresmedia Corporación, o a cualquier sociedad del grupo Atresmedia, podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación de dichos datos; y/o su derecho de oposición al tratamiento de los mismos, sin coste alguno, mediante escrito dirigido a: ¿Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal¿ sita en Avenida Isla Graciosa, nº 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 25/2007 de Conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, la dirección IP del usuario quedará registrada en otro fichero cuyo responsable es Atresmedia y cuya finalidad es el registro de las direcciones IP de los usuarios que acceden al portal de internet de Atresmedia. La citada dirección IP permanecerá registrada en este fichero durante un periodo mínimo de seis meses y máximo de 2 años, según estipula la citada Ley en su artículo 5.

1.4 Introducción de enlaces al Portal.

El usuario de Internet que quiera introducir enlaces desde sus propias páginas web al Portal deberá cumplir con las condiciones que se detallan a continuación:

¿ El enlace únicamente vinculará con la página principal del Portal pero no podrá reproducirla de ninguna forma (inline links, copia de los textos, gráficos, etc).

¿ Queda prohibido establecer frames o marcos de cualquier tipo que envuelvan al Portal o permitan la visualización de sus contenidos a través de direcciones de Internet distintas a las del propio Portal y, en cualquier caso, esta prohibición incluye también que se visualicen conjuntamente con contenidos ajenos al Portal, de forma que: (I) produzca error, confusión o engaño en los usuarios sobre la verdadera procedencia de los contenidos; (II) suponga un acto de comparación o imitación desleal; (III) sirva para aprovecharse de la reputación de la marca y el prestigio de Atresmedia; o (IV) de cualquier otra forma resulte prohibido por la legislación vigente o atente contra los usos y costumbres de buen hacer profesional que sean de general aceptación en internet.

¿ No se realizará desde la página que introduce el enlace ningún tipo de manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre Atresmedia, sus socios, empleados, clientes o sobre la calidad de los servicios que presta.

¿ En ningún caso se expresará en la página donde se ubique el enlace que Atresmedia ha prestado su consentimiento para la inserción del enlace o que de otra forma patrocina, colabora, verifica o supervisa los servicios del remitente.

La página que establezca el enlace deberá cumplir fielmente con la ley y no podrá en ningún caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros que sean ilícitos, nocivos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres o que resulten inapropiados y entren en conflicto con la actividad de Atresmedia.

1.5 Sitios enlazados.

El Portal puede incluir dispositivos técnicos de enlace que permiten al Usuario acceder a otras páginas y portales de Internet (en adelante, "Sitios Enlazados"). En estos casos, Atresmedia actúa como prestador de servicios de intermediación de conformidad con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) y sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida.

Atresmedia no conoce los contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y por tanto no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, indisponibilidad, error e inutilidad de los Sitios Enlazados ni por cualquier otro daño que no sea directamente imputable a Atresmedia.

1.6 Aceptación de las condiciones generales.

El Usuario se compromete a utilizar el Portal y los servicios de conformidad con la Ley y estas Condiciones Generales, así como con la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, respondiendo frente a Atresmedia o frente a terceros de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

1.7 Normas de conducta Chats, Blogs y Foros de Atresmedia

El usuario se compromete a utilizar los servicios de Chat, blogs, y foros del Portal (en adelante, los Servicios) de conformidad con la ley, las presentes Condiciones Generales de uso del Portal, así como con la ley, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.

Atresmedia, le informa que los nombres de usuario ("Nick") son seleccionados libremente por cada uno de los usuarios y, en consecuencia, no garantiza que los Nick se correspondan con la verdadera identidad de las personas que los utilicen.

Atresmedia no se hace responsable de las opiniones, informaciones o contenidos transmitidos por los usuarios a través de los Servicios. Atresmedia no controla la utilización que los usuarios hacen de los Servicios, por lo que los mensajes o contenidos publicados son responsabilidad exclusiva del usuario, que responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que Atresmedia pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de las presentes Condiciones Generales o de la ley.

En todo caso, y a título meramente indicativo, el usuario se compromete a no utilizar un nombre de usuario, publicar mensajes o cualquier tipo de material o contenido que:

¿ Contenga publicidad, del tipo que sea.

¿ Contravenga el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen de las personas o violen secretos empresariales de terceros.

¿ Contravenga los derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros.

¿ Contenga datos personales de terceros (teléfonos, direcciones, e-mail, etc).

¿ Defiendan la actuación o ideales de cualquier tipo de grupo u organización terrorista.

¿ Incorporen mensajes delictivos, denigratorios, difamatorios, violentos, pornográficos o, en general, sean contrarios a la ley, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.

Atresmedia se reserva el derecho de retirar en cualquier momento, y bajo su criterio, los mensajes que resulten contrarios a las Condiciones Generales de uso del Portal o a la legislación vigente.

En este sentido, pedimos tu colaboración activa. Si encuentras un mensaje que creas que puede pertenecer a alguna de las categorías enumeradas (o si simplemente lo consideras ofensivo o de mal gusto) no dudes en comunicarlo a webmaster@antena3tv.es. Atresmedia actúa exclusivamente como prestador de este servicio. En tal sentido, no nos hacemos responsables del uso que se pueda hacer del mismo, siendo el usuario el único responsable de las consecuencias que su utilización ilícita o contraria a estas condiciones pudiera tener así como de la veracidad y/o licitud de los contenidos aquí publicados.