Leo Harlem, Dani Mateo y Alberto Chicote en ‘El Club de la Comedia’

Alberto Chicote se sube por primera vez al escenario de El Club de la Comedia para realizar un monólogo de humor en el que nos cuenta las dificultades con las que se ha encontrado para hacer el programa y cómo la imagen que proyecta en “Pesadilla en la cocina” le afecta también en su vida personal.



Uno de los actores clásicos regresa al escenario de El Club de la Comedia. En esta oportunidad Santi Millán interpreta un monólogo escrito por los guionistas del programa en el que no se muestra muy de acuerdo con la tendencia actual del “Postureo”, lo que de toda la vida se ha denominado “hacerse el guay".



Desde que regresó El Club de la Comedia a televisión se ha convertido en uno de los monologuistas más solicitados por el público. Leo Harlem reivindica las costumbres del español de toda la vida, quizás no tan sanas pero sí más divertidas, frente a la tendencia actual de la cultura al cuerpo y la “metrosexualidad”.



Ganador del Segundo Certamen de monólogos de El Club de la Comedia (2001). Quequé interpretará un texto en el que reflexiona sobre los “nuevos peligros” que acechan a los ciudadanos con la aparición de nuevas costumbres y nuevas tecnologías.



Desde que El Club de la Comedia se emite en laSexta, Dani Mateo ha participado en todas las temporadas del programa. El cómico catalán interpreta un guión en el que asegura que el gran motor de la evolución humana es el alcohol porque muchos de los inventos y descubrimientos de la humanidad no se entenderían si el hombre que los llevó a cabo no iba un poco “contento” .