Eva Hache: “Si no me comí de 15 a 20 mosquitos, no me comí ninguno”

EL CICLISMO

La presentadora de ‘El Club de la Comedia’ ha decidido hacer deporte y por eso se ha comprado una bicicleta con motorcillo. Este fin de semana se ha ido a la sierra para hacer la etapa más dura de la Vuelta a España. “Vaya mierda. No sé por qué se dopan los ciclistas. Ni he sudado…”, comenta Eva Hache. Además ha conectado con la naturaleza: “Si no me comí de 15 a 20 mosquitos, no me comí ninguno”.