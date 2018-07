Eva Hache: “Hacemos unos dulces con los que podemos matar personas”

LA REPOSTERÍA EN ESPAÑA

La presentadora de ‘El Club de la Comedia’ asegura que “España es un país muy rico”. Y es que no hay pueblo que no tenga su gasolinera y que venda en su tienda los dulces típicos. Pero "la repostería no es lo nuestro. Hacemos unos dulces con los que podemos matar personas, incluso antes de que se lo coman”. Eva Hache se pregunta quién trabajará poniéndole los nombres a los bollos.