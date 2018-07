POR ERNESTO SEVILLA

En el manual de ‘Cosas que no debes hacer…’ que nuestros cómicos llevan a cabo en esta temporada, la recomendación la hace Ernesto Sevilla. En esta ocasión, Ernesto se va hasta un tanatorio para hacer las ‘Cosas que no debes hacer… si vas a un tanatorio’ si no quieres hacer el ridículo a través de una sucesión de pequeños sketches.