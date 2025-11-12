La anécdota de Silvia Abril
Silvia Abril recuerda el día que "volvió a nacer": "En Cuba, se nos cayó un balcón que nos podía haber matado"
Al terminar la expedición de nadar con lobos marinos en las aguas del mar de Cortés, Silvia Abril comparte con Gotzon una estremecedor anécdota de cuando era joven y se embarcó con su comparóa 'Comedians' por todo el mundo.
Durante la travesía, Gotzon aprovecha los ratos de descanso para conocer mejor a su invitada. Silvia Abril se describe como una mujer viajera, curiosa y valiente. "Con 23 años me embarqué con Comedians, una compañía que viajaba y actuaba por todo el mundo", recuerda.
De aquella época, conserva una anécdota estremecedora: "En Cuba volví a nacer. Cruzamos la calle para hacer una llamada y justo cayó un balcón que nos podría haber matado a los tres. Quedamos grises de la humareda del polvo que se creó".
"Qué momentos esos con un poco de fortuna", comenta Mantuliz, algo que comparte Silvia: "La naturaleza me abruma de tal manera que me he convertido en adicta. Por eso estos lugares o el buceo me emocionan hasta las lágrimas. La naturaleza me pone en mi lugar".
