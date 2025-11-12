Ahora

'Cazadores de imágenes'

Silvia Abril y Gotzon Mantuliz se enfrentan al primer gran contratiempo en Baja California: un temporal que amenaza con detener la expedición

Silvia Abril viaja junto a Gotzon Mantuliz al mar de Cortés, un lugar que Jacques Cousteau bautizó como "el acuario del mundo", pero la expedición comienza con problemas: "No será cómodo navegar ni será fácil buscar animales".

Silvia Abril y Gotzon Mantuliz afrontan un temporal que pone en riesgo su expedición en Baja California

El estreno de Cazadores de Imágenes lleva a Gotzon Mantuliz y a Silvia Abril hasta Baja California Sur, donde se adentran en las legendarias aguas del mar de Cortés, conocido por Jacques Cousteau como "el acuario del mundo".

Su objetivo: capturar la imagen de la espectacular migración de las mobulas, las majestuosas mantas rayas que surcan estos mares. "Algo único que solo se da aquí en esta época del año", explica Mantuliz.

El mar de Cortés es un santuario de biodiversidad que acoge miles de especies: orcas, delfines giradores, peces cirujano de cola amarilla, damiselas gigantes o pelícanos pardos. Las mobulas, más pequeñas que las mantas raya, se agrupan en enormes bancos de cientos o miles de ejemplares para protegerse de los depredadores.

Pero la naturaleza pone a prueba a los aventureros nada más llegar. En el campamento base, el equipo se encuentra con un temporal que amenaza con detener la expedición."El agua estará movida y no será cómodo navegar ni será fácil buscar animales", advierte Gotzon ante las cámaras. Sin embargo, mientras él se preocupa por la meteorología, Silvia Abril confiesa entre risas que su mayor reto es "madrugar".

