Hoy, en 'Cazadores de imágenes', Silvia Abril se une a Gotzon Mantuliz en una expedición a Baja California Sur

laSexta estrena esta noche 'Cazadores de imágenes', el nuevo programa de aventuras de Gotzon Mantuliz en busca de la mejor fotografía del mundo salvaje. Hoy, Silvia Abril y el aventurero vasco intentarán capturar la imagen de la migración de las móbulas.

Silvia Abrilse une esta noche al aventurero y fotógrafo de naturaleza Gotzon Mantuliz en una expedición a Baja California Sur, uno de los paraísos naturales más impresionantes del planeta.

'Cazadores de imágenes' se adentran en las aguas del mar de Cortés, conocido por Jacques Cousteau como "el acuario del mundo", para vivir una experiencia única: capturar la imagen de la migración de las móbulas, las majestuosas mantas rayas que surcan estos mares.

Este nuevo formato que combina naturaleza, emoción y grandes experiencias de la mano del fotógrafo y aventurero Gotzon Mantuliz, se estrena hoy en el Prime Time de la cadena.

¿Qué viviremos en 'Cazadores de imágenes'?

En cada entrega, el presentador recorre espectaculares parajes acompañado de un invitado conocido para vivir una expedición única, en la que la observación, la paciencia y la conexión con la naturaleza serán las claves para lograr una imagen irrepetible. El espacio ofrece al espectador una experiencia televisiva diferente, repleta de acción, belleza y respeto por la naturaleza.

Arturo Valls, Mamen Mendizábal, Silvia Abril, Miguel Ángel Muñoz, Mario Vaquerizo y Patricia Conde acompañarán a Gotzon Mantuliz en esta aventura televisiva llena de riesgo. Constará de 6 episodios, cada uno centrado en un animal emblemático que representa un desafío único para la fotografía.

Desde el tiburón tigre en una remota isla de Maldivas hasta la anaconda en Brasil, cada especie presenta sus propios obstáculos, desde el acceso limitado a su hábitat hasta su comportamiento impredecible, obligando al equipo a desplegar toda su pericia y determinación.

A lo largo de la temporada, Gotzon y su invitado recorrerán algunos de los lugares más espectaculares del planeta, como Brasil, Maldivas, Alaska o Uganda, enfrentándose al reto de retratar a animales tan majestuosos como los gorilas o el lince ibérico.

Cada aventura pondrá a prueba su resistencia física, su capacidad de trabajar en equipo y su compromiso con la naturaleza, en un viaje que combina emoción, riesgo y una profunda admiración por la vida salvaje y cuya recompensa será publicar la imagen captada en la revista National Geographic.