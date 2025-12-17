Hoy, en Cazadores de imágenes, Gotzon Mantuliz despide temporada con Arturo Valls en la Sierra de Andújar

Gotzon Mantuliz y Arturo Valls viajan a la Sierra de Andújar en busca de una imagen única del lince ibérico en el último programa de la primera temporada de Cazadores de imágenes, el nuevo formato de laSexta.

laSexta despide esta noche la primera temporada de uno de sus programas revelación de este curso, Cazadores de imágenes, el formato que combina naturaleza, emoción y grandes experiencias de la mano del fotógrafo y aventurero Gotzon Mantuliz.

En este próximo episodio, el presentador emprende un viaje único a la Sierra de Andújar, en el corazón de Andalucía, junto con el presentador Arturo Valls. Ambos pondrán a prueba su paciencia, su capacidad de observación y su conexión con la naturaleza para capturar una imagen irrepetible del felino más esquivo de Europa: el lince ibérico.

Entre risas, madrugones y muchas horas de espera en mitad del monte, ambos descubren la belleza salvaje de este entorno único y la emoción que supone perseguir una fotografía casi imposible.

Invitados de lujo

Cada episodio de Cazadores de imágenes ha contado con un invitado distinto que ha acompañado a Gotzon Mantuliz en una expedición única, juntos han vivido una experiencia inolvidable, repleta de emoción, riesgo y descubrimiento.

El programa ha reunido a grandes rostros del panorama televisivo en escenarios espectaculares de todo el mundo. Mamen Mendizábal ha viajado hasta Maldivas para enfrentarse al tiburón toro, Silvia Abril ha buceado entre mantas móbulas en Baja California, en una experiencia tan divertida como extrema.

Miguel Ángel Muñoz ha explorado la selva brasileña en busca del jaguar y la anaconda; Mario Vaquerizo, ha convivido con gorilas en Uganda, y Patricia Conde se ha desplazado hasta Alaska para encontrarse cara a cara con osos salvajes.

En el programa de hoy, el último de la temporada, Arturo Valls se adentra en los bosques españoles para buscar al lince ibérico.

Más allá del desafío, Cazadores de imágenes también muestra el lado más humano y cercano de sus protagonistas. En cada entrega, Gotzon Mantuliz comparte con ellos conversaciones íntimas y momentos de convivencia que revelan sus emociones, miedos y reflexiones, ofreciendo al espectador una mirada sincera y diferente sobre cada invitado.

