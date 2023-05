"Aquí fui muy feliz. Hice mis primeros amigos y mi primer amor también surgió aquí. Era una chica. Recuerdo el nombre y los apellidos: Providencia Gallardo González. No se me olvidará en la vida", cuenta con emoción Fernando Tejero a Albert Espinosa en esta primera etapa de 'El camino a casa', cuando visitan su aula de 4º de EGB en el primer colegio en el que estudió. "Fíjate que, curiosamente, es el amor más bonito que recuerdo de toda mi vida. La primera vez que me enamoré".

El centro, que será derruido en cuatro días, despierta los mejores recuerdos del actor. "Yo vivía con mis tíos y esa azotea da a la azotea de mis tíos y la higuera no era esto. Esta higuera en un higuerón. Es un pueblo de Córdoba que se llama El Higuerón", bromea.

'Fer' sigue su recorrido y llega al aula en la que rezaba cada viernes el rosario con sus compañeros. "Había unas láminas gigantes aquí contando la vida de Jesucristo", rememora. Su compañero 'Espi' ha encontrado antes de su llegada un montón de diapositivas que estaban esparcidas por el suelo que ahora proyecta en la pared. "Para mí esto es un regalo precioso, porque yo siempre digo que si uno no sabe de dónde viene, no sabe adónde va", afirma Fernando Tejero, que nunca pensó que volvería a pisar estas aulas. "La verdad es que estoy muy emocionado".

"Parte de tu vida está ligada con este colegio, que dejará de existir en cuatro días. Es como si todos tus recuerdos, en cuatro días...", comienza a decir el presentador de 'El camino a casa'. "Desapareciesen, sí", confirma apenado Fernando Tejero.