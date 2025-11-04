Xavier, de Macarrilla, tras ver el espacio de El Trull: "¿Cuál es el objetivo, hacer clientes o dinero?"

Turno de valorar El Trull, de Jorge Piera, el propietario al que el resto de concursantes definen como "un profesional super competitivo". Así es el espacio, la comida, el servicio, el suquet de pescado y el precio.

El segundo restaurante en visitar es El Trull, de Jorge Piera, a quien los concursantes "conocen muy bien". "Tiene varios restaurantes, es un grupo fuerte y debe de mover gente", asegura Xavier, de Macarrila , que desvela a Alberto Chicote el total aproximado de locales: "Tendrá unos 18, en Madrid, Girona, Barcelona....Es un profesional super competitivo".

"Las brasas son la estrella y el producto es la base", comenta Jorge sobre su loca: "Cuanto menos cosas le ponemos mejor, somos invencibles".

Arranca la primera valoración: el espacio. Se trata de un molino antiguo rústico con mucho encanto. Sin embargo, lo que más llama la atención al resto de los concursantes es "el poco espacio que hay entre las mesas". "Depende de cuál es tu objetivo, hacer clientes o dinero", lanza la 'pullita' Xavier.

"Siempre he escuchado hablar bien de Jorge, pero en Batalla de Restaurantes ha iniciado su manera de jugar y ahora tiene que recibir las consecuencias", comparte el chef de Macarrilla ante las cámaras.

