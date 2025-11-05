Xavi reconoce que ha valorado muy a la baja al restaurante de Adrián: "He jugado, he puesto todo 5 y merece el 8 que él dice"

Xavi reconoce en el cara a cara final que ha seguido una estrategia durante todo el concurso... y el más perjudicado por ella ha sido Adrián. ¿Tendrán sus actos consecuencias?

En el cara a cara con el que da fin esta batalla de restaurantes que se disputa en Tarragona, Xavi se quita la careta, aunque poco había ya escondido tras la máscara. El propietario de Macarrilla ya había dejado ver en más de una ocasión durante el programa que tenía un claro favorito para ser el ganador... y eso, como no podía ser de otra manera, también se ha reflejado en las notas que les ha dado a los otros restauradores.

Adrián, de Salioli, es el siguiente en descubrir sus valoraciones. Tiene un 5,6. Un 6,3 en el espacio. "¿Mi restaurante es de un 6,3?", pregunta a sus compañeros, sobre todo a Adrià, del Cal Tendre, completamente anonadado. ¿Y yo le puse un 7 al tuyo? Fuau", se queja. "Yo creo que han jugado", denuncia.

Para sorpresa de todos, Xavi lo reconoce abiertamente. "Yo he jugado. Yo le he puesto a todo 5. Y digo delante de todos que merece el notable que él dice, un 8. Estaba seguro de que este hombre me había machacado con las notas", se justifica, pero su argumento no le vale de nada a Adrián.

"Para mí, es peor ir a criticar una casa para justificar un voto a la baja dejando a la gente mal. Yo me estoy comiendo yo el marrón", defiende.

Así, Xavi acaba de admitir que ha jugado con estrategia. Pero, ¿tendrán sus acciones consecuencias teniendo en cuenta las nuevas normas de la tercera temporada de Batalla de restaurantes?

