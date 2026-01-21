El veredicto final de Alberto Chicote a las paellas participantes en la Batalla de Restaurantes de Valencia

Dehesa el Saler se consolida como el gran triunfador de esta edición valenciana de Batalla de Restaurantes con una puntuación de un 7 en la paella.

Alfonso Montilla, director y copropietario del restaurante 'Dehesa el Saler' se ha proclamado vencedor de la Batalla de Restaurantes celebrada en Valencia. El local logra imponerse gracias a las valoraciones del chef Alberto Chicote, cuyas puntuaciones consolidan la victoria con una media final de 5,3 puntos.

El restaurante ganador destaca especialmente por su espacio y su paella , ambos valorados con un 7, además de un buen equilibrio en servicio y precio. Estas puntuaciones permiten a 'Dehesa el Saler' situarse por delante del resto de participantes tras el recuento final.

Las valoraciones de Chicote también tienen un impacto directo en la clasificación general, elevando la media de establecimientos como 'Mikkonos Beach Club' y 'Cala Queralt', que mejoraron su posición gracias a las notas del chef.

Dehesa el Saler

Espacio: 7

Cocina: 5

Comida: 5

Paella: 7

Servicio: 6

Precio: 6

La Nova Tauleta

Espacio: 5

Cocina: 5

Comida: 4

Paella: 4

Servicio: 4

Precio: 4

Mikkonos Beach Club

Espacio: 6

Cocina: 6

Comida: 5

Paella: 3

Servicio : 5

Precio: 4

Cala Queralt

Espacio: 6

Cocina: 6

Comida: 5

Paella: 5

Servicio: 6

Precio: 6

