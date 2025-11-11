El tenso momento en el que el dueño del Asador La Posada desvela la vida pasada de Shamira: "Me conoces tú más a mí que yo a ti"

"No concebiría venir por esta carretera para poner una chuleta que se puede encontrar en una gran superficie que tú conoces porque has trabajado con ellos", afirma el dueño del Asador La Posada a Shakira, gerente del 'Canalla'.

Alberto Chicote se traslada a Santander, capital de la comunidad infinita, para buscar una de sus joyas gastronómicas: el cocido montañés. Se trata de un guiso contundente y de aprovechamiento que se diferencia de otros cocidos porque tiene de protagonista a la alubia blanca, tradicionalmente arropada por berza, chorizo, morcilla, panceta y tocino.

Un plato que presentarán con mucho orgullo al chef los cuatro restauradores que visitará en esta nueva edición de Batalla de restaurantes: Javier Sarasúa, de La Portada Asador; Emilio Corral, de El Mesón San Cipriano; Shamira San Miguel, gerente de la Cuchara canalla; y Rubén Álvarez, propietario de La Nueva Santuca. En este vídeo, los restauradores acuden con Alberto Chicote a conocer El Mesón San Cripriano, en Mazcuerras, el restaurante familiar de Emilio. Un local que consiguió el Primer Premio del Cocido Montañés en 2018.

Por un lado, Alberto Chicote charla con Emilio, que cuenta los 46 años de historia del restaurante. "Lo iniciaron mis padres y ha sido el sustento de mi familia", explica Emilio, que destaca que una de sus "armas es la berza": "La producimos y la plantamos nosotros, tenemos cuatros premios de cocido y este va a ser le quinto".

Mientras Chicote habla con el dueño del local, el resto de restauradores examinan la cocina, donde Javier, propietario de Las Portada Asador, critica la cantidad de producto que hay congelado: "Bingo, llegó Alemania, todo congelado. No está Emilio congelado de milagro". Además, Javier realiza un inesperado comentario a Shamira, gerente de la Cuchara canalla: "No concebiría venir por esta carretera para poner una chuleta que se puede encontrar en una gran superficie que tú conoces porque has trabajado con ellos".

"Entonces me conoces mejor tú a mí que yo a ti", afirma rotunda Shamira, que reflexiona después a cámara: "Javier va muy mal encaminado, creo que ha estado haciendo sus investigaciones, pero no se si acertadas". Puedes ver el tenso momento en el vídeo principal de esta noticia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Batalla de restaurantes: Cantabria en atresplayer.com.