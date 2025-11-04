"Sufre de quererse mucho": el propietario de Cal Tendre, tras ver la exhibición de trofeos de Macarrilla

Vitrinas con botellas de vino, trofeos, decoración atrevida, un suquet de pescado receta tradicional de su abuelo, y el gran protagonista: el caviar. Así es el Restaurante Macarrilla, de Xavier Martí.

Batalla de restaurantescomienza el concurso en Cambrils, en el restaurante de Xavier, Macarrilla. Un local "tributo a toda una familia", un negocio que ha ido pasando de generación en generación.

El suquet de pescado de Xavier es una receta tradicional, "la misma que hacía su abuelo". "Receta típica de la batalla de pescaderos", asegura el chef, que viene a defender el legado familiar "a muerte".

Vino, caviar y trofeos

Los concursantes se adentran en local para valorar el espacio y la comida. "Vaya bodega de vinos", exclama Adrián, propietario del restaurante Salioli, al ver cómo tiene organizada toda la entrada con botellas de vino expuestas en vitrinas.

Unas vitrinas donde también expone el otro gran protagonista de la casa: el caviar. "Nos seguimos en redes sociales y yo le llamo el niño del caviar, ¡le pone a todo!", bromea Adrián.

Mientras continúan valorando el espacio, los concursantes destacan el rincón que ha dedicado el propietario a sus premios. "Para que veamos que vale mucho, yo en mi restaurante no tendría todos estos títulos colgados. Sufre de quererse mucho", comparte Damià, de Cal Tendre, ante las cámaras de laSexta.

En el comedor, la decoración atrevida con esculturas de pescados en 3D por el techo llama la atención de los restauradores.

Cocina: grande y limpia

"Con los platos que tiene se tiene que comer bien", comenta Damià, al ver la cantidad de vajilla que tiene el chef, una reflexión que no comparte Adrián Gómez: "No tiene nada que ver, yo no tengo estos platos y en el mío se come bien; cada uno juega su liga. No todo el mundo se puede gastar 18 euros en un plato".

Dos de los tres contrincantes conocen a Xavier y su cocina, pero a pesar de ello no se han cortado en dar su opinión

