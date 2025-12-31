Los Sueños del Quixote, el restaurante que conquista a Alberto Chicote en Cuenca: "Es la mejor nota del espacio de Batalla de restaurantes"

Los Sueños del Quixote, el restaurante de Agustín, consigue la mejor nota en el espacio de la historia de Batalla de restaurantes. Además, se convierte en el ganador del programas gracias a las votaciones de Alberto Chicote.

Alberto Chicote viaja a Cuenca en busca del mejor morteruelo, un exquisito plato típico de la zona en el que se usan carnes que proceden de la caza menor. Además, debe llevar manteca de cerdo para darle la untuosidad que tanto le caracteriza y no hay nada como servirlo con un buen pan.

Para ello, el exitoso chef visita en Batalla de restaurantes cuatro locales de la ciudad: El Sueño del Quixote, en San Clemente, el restaurante de Agustín Rubio. En Uclés, conocerá Casa Palacio Uclés by Domingo Sánchez, el restaurante que, como su nombre indica, es propiedad de Domingo Sánchez. En Cañada del Hoyo, el restaurante de Marta Peñuelas, La Venta de los Montes, un establecimiento familiar que gestiona junto con su marido. La última parada será Cuatro Sabores, uno de los locales que tiene Mario Fernández en Cuenca.

Finalmente, tras la puntuación de los hosteleros después de visitar cada restaurante, Alberto Chicote suma sus votos, cambiando los primeros puestos de la clasificación. "Vaya por delante el agradecimiento profundo por habernos dejado compartir esta semana de trabajo con vosotros", arranca Alberto Chicote antes de desvelar en este vídeo que "el restaurante ganador de Batalla de restaurantes Cuenca es El Sueño del Quixote".

"Los Sueños del Quixote son los sueños de Agustín, un restaurante donde pretende plasmar toda una vida basada en diferentes cocinas y dedicada al oficio", explica Alberto Chicote, que destaca que aunque "el morteruelo no ha convencido, el resto de la comida ha estado mejor". Además, el exitoso chef destaca que "el espacio es único y se merece una propuesta que se salga de lo habitual y plasme de mejor manera eso con lo que sueña Agustín, dejar un legado culinario en San Clemente, su pueblo".

Casa Palacio Uclés by Domingo Sánchez se queda en segundo lugar. "Domingo es un profesional en constante evolución y enamorado de su trabajo", destaca Chicote, que analiza también a Cuatro Sabores, que ocupa la tercera posición. "Cuatro Sabores es uno de los diferentes proyectos de Mario, quien tiene claro qué es lo que quiere", explica Chicote, que destaca que "ofrece platos que no brillan por su concepto pero están bien ejecutados". Por último, La Venta de los Montes cierra el ranking con el único suspenso de Chicote. "El restaurante pide a gritos una puesta al día tanto en instalaciones como en mantenimiento y elaboraciones y procesos", explica Chicote del restaurante de Marta, a la que anima a mejorar: "Ha llegado hasta aquí con mucho esfuerzo y tesón y seguirá avanzando".

