"¿Sabéis a cuántos veganos he quitado yo de ser veganos?": la reacción del dueño del Asador La Portada

Javier Sarasúa, cocinero de Asador La Portada, explica a Alberto Chicote que no tiene carta ya que viven del "cabrito, las costillas o el lechazo". Además, explica por qué no usa horno de leña: "Ni lo valoro".

Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés, visitando La Portada Asador, de Javier Sarasúa; El Mesón San Cipriano, de Emilio Carral; la Cuchara Canalla, con Shamira San Miguel de gerente, y La Nueva Santuca, de Rubén Álvarez.

Tanto Javier como Emilio tienen cerca sus restaurantes y confiesan conocerse de antes, incluso, uno de ellos califica de "amigo" al otro, algo que de lo que el otro difiere. El primer restaurante al que acuden es el de Javier, La Portada Asador, que ofrece, según su dueño, una "comida real y del día". "No creo en ningún artilugio de todo lo que ha salido en los últimos años de bajas temperaturas e hidrógeno, todo eso es falso", asegura Javier. Incluso, su local ganó El Primer Premio en 2014 a los productos elaborados de primera usanza.

Mientras Alberto Chicote habla con Javier, el resto de restauradores visita la cocina de su local. Ni Shamira, ni Rubén parecen estar de acuerdo con que Javier no use horno de leña para cocinar, por ejemplo, el cocido. "Yo como comensal me vendría abajo si sé que lo hacen en un horno de estos, sabiendo que potencia la cocina a la antigua", explica Shamira mientras que Rubén critica que no haya "un horno de leña en un asador". "Me faltan cosas", insiste Shamira, que pregunta en voz alta: "¿Dónde está el resto de la cocina?, no puede cocinar solo con esto".

Tras visitar la cocina, los restauradores se sienta en la mesa con Alberto Chicote para probar los platos del local, un restaurante que según explica el propio Javier no tiene carta porque viven del "cabrito, las costillas o el lechazo", entre otros productos de temporada. "Empezamos con un aperitivo fijo todo el año", explica Javier, que insiste en que el local vive todo el año, sobre todo, "del cabrito" porque esa un "asador puro y duro". Por eso, defiende que él el horno de leña "ni lo valora". "¿Sabéis a cuántos veganos he quitado yo de ser veganos?", pregunta indignado el dueño de La Portada Asador.

