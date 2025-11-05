Las puntuaciones de Chicote dan un vuelco al final: este es el restaurante que ha conquistado al chef en esta batalla tarraconense

En este primer programa de la tercera temporada de Batalla de restaurantes, Chicote ha viajado a Tarragona para descubrir qué restaurante hace el mejor suquet y hay uno que le ha gustado especialmente... aunque no es el ganador.

Tras haber librado un cruenta guerra en los fogones, los restauradores que participan en este primer programa de Batalla de restaurantes de la tercera temporada, esperan, nerviosos a conocer cuál de ellos es el ganador.

¿Será Macarrilla Restaurant, de Xavi Martí o Cal Tendre, de Damià Capafons, ambos de Cambrils? ¿O El Trull, de Jorge Piera, ubicado en Tarragona? ¿O acaso, Salioli, de Adrián Gómez, situado en Creixell?

Albero Chicote saca la tarjeta en la que está escrito el nombre del restaurante que se alza con la victoria. Y es... ¡Salioli!

Las puntuaciones de Alberto Chicote

Para sorpresa de todos, ni Macarrilla ni Cal Tendre se llevan el premio. Y es que, las puntuaciones que Alberto Chicote ha otorgado a los participantes han dado un vuelco a la clasificación profesional y son notableme y llamativamente diferentes de las que han decidido los restauradores que concursan.

"El restaurante al que mejor he valorado es El Trull", desvela el chef. Le ha dado un 7,7 y sus compañeros, solo un 5,1. ¿Tendrá algo que ver en ello el lema que muchos de sus compañeros han llevado por bandera: 'el pueblo contra los burgueses'? A Salioli, el ganador, solo le ha dado dos décimas menos, un 7,5, pero tenía un 5,6 en la valoración general.

El tenedor amarillo

Paradójicamente, los dos peor valorados del chef son del equipo de Cambrils, quienes iban en cabeza en la clasificación provisional. Macarilla tiene un 5,8 y Cal Tendre un 6.

A pesar de ello, el restaurante de Xavier hubiera sido el ganador de no haber sido sancionado con el tenedor amarillo tras reconocer abiertamente que había seguido una estrategia a la hora de puntuar que en nada tiene que ver con su criterio profesional.

