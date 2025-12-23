Los participantes de Batalla de restaurantes compiten por ver quién tiene los orígenes más humildes: "Mi padre era albañil. Regalado, nada"

Los restauradores que participan en esta batalla que tiene lugar en Pontevedra visitan el restaurante de Maribel, que era propiedad de sus padres y estuvo cerrado durante 14 años hasta que ella retomó el negocio. Sus rivales compiten. ¿Quién lo tuvo más difícil al empezar?

La siguiente parada de esta ruta gastronómica en busca de la mejor empanada gallega es el Asador Tía Pepa, el local de Maribel, una de las participantes de Batalla de restaurantes Pontevedra. Rubén, de A Ruda, va con toda la intención de vengarse por los comentarios que la restauradora dijo cuando estaba en su casa. Con esa intención, pide el langostino. "Seguramente estén buenos y sean congelados. Esto es para que le perdamos el miedo al congelado", comenta.

Alberto Chicote desvela que ese local era propiedad de los padres de Maribel y que estuvo cerrado durante 14 años, hasta que ella lo reabrió, algo que a Rubén, reconoce le parece "de valientes". Sin embargo, Marcelo, de Ardora Rest Club, no comparte esa opinión y no desaprovecha la oportunidad de hablar, de nuevo, de sus complicados comienzos. "No es lo mismo que tengas que hacer una inversión de cero a que tengas algo para arrancar", refiere.

Rubén no puede callarse: "Hay un refrán en mi pueblo que dice que quien quiera camarones que se moje los coj...". "Yo llevo 25 años mojándomelos", responde el argentino. "Mi padre era albañil y mi madre, depuradora. De regalado, nada", replica el hostelero gallego, cansado de que insinúe constantemente que es "un niño de papá". "Me parece que es envidia", dice en su entrevista personal.

La bronca es interrumpida por Maribel, que pone los langostinos sobre la mesa y se lleva un rapapolvo de Alberto Chicote: "Nunca, bajo ningún concepto, puedes volver a congelar de nuevo. Es una norma sanitaria". Ella asegura que tiene "un truquillo", pero no lo desvela.

