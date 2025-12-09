"Es un parque de atracciones destinado a la tauromaquia": varios hosteleros alucinan con La Tienta, la taberna de Ángel Martín

Alberto Chicote acude con varios hosteleros a la Taberna La Tienta, un local junto a la Plaza de toros de Las Ventas regentada por Raquel Hernando, y donde uno de los socios principales es Ángel Martín.

Alberto Chicote busca en Madrid los mejores callos visitando estos cuatro locales: El Pedrusco de Aldealcorvo, Taberna La Tienta, Impass Gastrobar y Gochü. Además, en estas visitas no estará solo, sino que las hará acompañado de los respectivos responsables de los restaurantes: Gonzalo de Pedro, Raquel Hernando, Javier Sánchez y Guillermo Campos.

En este vídeo, Alberto Chicote visita La Tienta, la taberna regentada por Raquel. El local está situado al lado de la Plaza de toros de Las Ventas. "Tenemos el toque taurino con una mezcla flamenca", afirma Raquel, que destaca en este vídeo la historia del local: "Hace cinco años entró Ángel Martín y es el dueño de las Clínicas Menorca". Además, la gerente explica a Alberto Chicote que lleva trabajando en la taberna desde hace 10 años "de chica que vale para todo": "La Tienta es mi vida, es mi casa". Por último, Raquel Hernando asegura que a la taberna acuden muchos famosos, como Paula Echevarría o Victoria Federica: "Si viene Casillas le trato igual, viene mucha gente conocida".

Sin embargo, al resto de restauradores no parece convencerles el local. "Toros, ajos, jamones... no me gustan mucho los toros, pero la gente que le mole disfrutará de la comida", explica el dueño de El Pedrusco de Aldealcorvo mientras que el dueño del Impass Gastrobar asegura que La Tienta "lleva un rollo clasista, pero lo intenta disfrazar de informal".

Por otro lado, tras hacer la visita a la cocina, los restauradores se sientan a comer con Alberto Chicote, al que cuentan sus opiniones sobre La Tienta. "Es postureo, es un parque de atracciones destinado a la tauromaquia", aseguran y critican que "todo está muy preparado".

